Conozca recomendaciones para realizar examen de especialidades médico-quirúrgicas en Unicartagena

El próximo viernes 18 de septiembre se realizará la aplicación de la prueba de conocimientos para las especialidades médico-quirúrgicas 2027-1. Las directivas académicas de la Universidad de Cartagena reiteraron a los aspirantes inscritos las instrucciones y condiciones indispensables para la correcta presentación del examen.

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En este sentido, la institución informó a través de sus canales digitales que la credencial de citación ya se encuentra disponible en la plataforma institucional y debe ser descargada e impresa por cada aspirante, ya que constituye un requisito obligatorio para el ingreso al sitio de aplicación. Este documento contiene información como el aula asignada dentro del campus Piedra de Bolívar, así como la fecha y hora exacta de la prueba.

El ingreso iniciará a las 7:00 a.m., por lo que se recomienda llegar con anticipación, ya que se dispondrá un plazo máximo de 30 minutos para el ingreso de los aspirantes. Quienes se presenten después de la hora establecida no podrán ingresar y serán considerados ausentes. La prueba tendrá una duración máxima de tres horas, para su validez los aspirantes deberán permanecer mínimo dos horas en el aula.

En cuanto a los requisitos, únicamente se permitirá el ingreso con documento de identidad original en físico (cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, cédula digital en versión física o pasaporte), la credencial impresa y los elementos básicos autorizados: lápiz de mina negra No. 2, borrador y sacapuntas.

Está estrictamente prohibido el ingreso de dispositivos electrónicos, bolsos, materiales de apoyo o cualquier elemento no autorizado.

Como parte de las medidas para garantizar la transparencia del proceso, el personal de seguridad implementará controles en los accesos al recinto, incluyendo inspecciones y verificación de identidad con registro biométrico. Durante la aplicación del examen, los aspirantes deberán acatar las indicaciones del personal supervisor, diligenciar correctamente la hoja de respuestas y evitar cualquier manipulación indebida del material entregado.

Las directivas advirtieron que la tenencia o uso de elementos prohibidos ocasionará la anulación inmediata de la prueba. Asimismo, en cumplimiento con el Acuerdo No. 45 del 31 de octubre de 2025 (que adiciona el Acuerdo No. 17 de 2015 del Consejo Superior), cualquier conducta que constituya fraude, intento de fraude o suplantación de identidad dará lugar a la exclusión inmediata del proceso y a la inhabilidad para presentarse a programas de posgrado de la Universidad de Cartagena por un periodo de diez (10) años.

Finalmente, se invita a los aspirantes a consultar detalladamente la Guía Oficial de la Convocatoria, a través Unicartagena.edu.co (Aspirantes – Proceso de Inscripción – Especializaciones Médico/Quirúrgicas – Guía del Proceso) y a informarse únicamente a través de los canales institucionales, como garantía de un proceso transparente, equitativo y basado en el mérito.