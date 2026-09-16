Cárcel a dos presuntos agresores sexuales por delitos en Cartagena y San Juan Nepomuceno

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que le permitieron a jueces de control de garantías imponer medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres señalados de abusar sexualmente de menores de edad en Cartagena y San Juan Nepomuceno (Bolívar).

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Uno de los investigados, de 25 años, habría sometido a vejámenes sexuales a una sobrina suya y luego, se presume, le tomó fotos de índole sexual. Los hechos ocurrieron en el barrio San José de los Campanos de Cartagena, el 23 de septiembre de 2024 cuando la víctima tenía 11 años.

Este caso fue denunciado por familiares de la menor de edad, luego de conocer las referidas imágenes. La Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial, capturó al procesado el 27 de agosto en la vía que de Cartagena conduce al municipio de Turbaco.

De otra parte, fue judicializado un hombre de 55 años, quien el 28 de junio de 2025 habría sometido a tocamientos de índole sexual a la sobrina de su compañera sentimental en San Juan Nepomuceno. Las agresiones se habrían dado en aprovechamiento del grado de confianza con la víctima, de 14 años.

Por estos hechos la Policía Nacional capturó al ahora procesado el pasado 8 de septiembre en el barrio Villa del Carmen del referido municipio.

De acuerdo con sus probables responsabilidades individuales, fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados delitos de pornografía, actos sexuales con menor de 14 años y actos sexuales violentos, todas las conductas agravadas. Cargos que no fueron aceptados.