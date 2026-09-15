Debate: De la Espriella propone salir de crisis fiscal recortando el gasto, ¿no habrá más impuestos?

Tras la aprobación en las comisiones económicas del Congreso del monto del presupuesto por $635 billones, la pregunta que quedó en el aire es cómo financiarlo sin imponer nuevos impuestos a los colombianos.

Mientras el Gobierno De la Espriella sostiene que no habrá una nueva reforma tributaria y apuesta por reducir el gasto, desde el Pacto Histórico advierten que todavía no están claras las fuentes de financiación.

A propósito, por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio pasaron los congresistas Carlos Meisel, del Centro Democrático, y Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico.

Hincapié lanzó la siguiente pregunta: “Que le digan la verdad a los colombianos, viene otra reforma tributaria y le van a llamar ley de rescate. ¿Qué es lo que viene para el país?”.

Por su parte, el senador Meisel defendió al nuevo Gobierno “la salida no pueden estar en los impuestos y en las reformas tributarias (...) se necesita un recorte en gastos de unos $42 billones de pesos” para enfrentar el déficit y reactivar la economía.

Y pidió aumentar los ingresos a través del crecimiento económico: “Nosotros somos de la tesis que, cuando la economía se expande, crece, se tienen incluso nuevas rentas, nuevos recaudos”.

Ahora, advirtió que aumentar los impuestos no sería una salida sostenible: “Si el gobierno incumple y le pone más impuestos al ciudadano, ya lo vimos en la reforma tributaria del 2023, y hay un momento que, por mucho que pongan impuestos, el ciudadano ya no aguanta y no tiene más capacidad de pago”. Según Meisel, cuando eso ocurre, “se empiezan a caer los recaudos”.

También planteó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se debatirá próximamente, se “fusionen y se supriman entidades”.

Finalmente, el representante del Pacto Histórico defendió que el problema fiscal no puede explicarse únicamente por las decisiones del Gobierno Petro, como lo ha dicho el presidente De la Espriella: “Nosotros venimos de un desbalance estructural desde el año 91, donde nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos”.

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