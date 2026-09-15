Nuevo caso de presunto abandono de menores de edad en Bogotá

Colombia

El llamado de la comunidad del barrio La Fragua, en la localidad de Antonio Nariño, alertó a la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG, sobre dos hermanos que se encontraban sin el cuidado de un adulto en una vivienda de la zona.

Al llegar las autoridades lograron percatarse de las condiciones en las que se encontraban los menores, quienes al parecer se encontraban en estado de abandono y bajo llave, desde la noche anterior.

Los uniformados lograron ingresar a la vivienda con ayuda de la comunidad, encontrando que el lugar presentaba condiciones inadecuadas de higiene y que los niños no habían recibido alimentación durante las últimas horas.

Ante la gravedad del caso, a los pequeños hermanos se les retiró del lugar y fueron llevados a un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde iniciaron un proceso de restablecimiento de derechos.

La Seccional de Protección y Servicios Especiales de la MEBOG, en lo corrido del 2026, ha realizado el rescate de 75 niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.