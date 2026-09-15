Paralizado el tráfico ferroviario en Países Bajos por un presunto sabotaje. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/VINCENT JANNINK / VINCENT JANNINK

El tráfico ferroviario estaba en gran parte paralizado este martes en Países Bajos, después de que se descubrieran en varios puntos tubos sujetos a las vías que según las autoridades podrían ser actos de sabotaje coordinados.

“Se han encontrado objetos en varios puntos de las vías, donde fueron colocados deliberadamente”, indicó el operador de la red ferroviaria ProRail en un comunicado.

“Esto provoca fallos en distintos tramos. Parece que se trata de un sabotaje”, añadió el operador.

Un tren chocó contra uno de los tubos, pero no hubo heridos, precisó la portavoz de ProRail, Joke van der Cruysen.

Los presuntos sabotajes hicieron casi imposible la circulación en el centro y el este del país y afectaron también a la circulación por carretera, ya que los pasos a nivel sufrieron alteraciones.

“Se desconoce todavía quién es el responsable y cuál es el motivo”, indicó ProRail, que añadió que la policía estaba investigando lo ocurrido.

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