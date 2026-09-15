Procuraduría abre indagación por caso de funcionaria de Cortolima que contrató quemas en su finca

Tolima

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa por el polémico caso de una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), señalada de contratar tala de árboles y quemas controladas en una finca de su propiedad en el municipio de Dolores.

Se trata de Rubiela González Ortiz, propietaria de un predio en la vereda Guacamayas, quien habría contratado a jornaleros para realizar las actividades mencionadas, por lo que ambos fueron capturados por el delito de incendio y señalados como presuntos provocadores de incendios forestales.

Sin embargo, en principio, la Procuraduría abre una indagación previa a funcionarios por determinar, debido a las denuncias sobre este caso, que ha generado revuelo en el Tolima en medio de la crisis que afronta el departamento por los incendios forestales.

“La actuación busca establecer la posible participación de una funcionaria de Cortolima, quien sería la propietaria del predio, en la presunta autorización o contratación de estas actividades que se habrían llevado a cabo el pasado 25 de agosto de 2026, en medio de la emergencia por incendios forestales en el departamento, cuando fueron capturados dos campesinos por parte de las autoridades”, indicó el Ministerio Público.

Para esclarecer los hechos, la Procuraduría también verificará si existían permisos o autorizaciones para adelantar la tala y quema controlada.

Por su parte, la corporación, a través de la Oficina Territorial Suroriente, emitió la Resolución No. 938 del 31 de agosto de 2026, para abrir un proceso sancionatorio ambiental e impuso medida preventiva contra las personas vinculadas a los hechos materia de investigación en el caso de su funcionaria.