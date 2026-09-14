En Ibagué capturaron alias ‘Cauca´ cuando prendía fuego a varios predios con una antorcha

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de un hombre de 42 años, conocido con el alias de ‘El Cauca´, por su presunta responsabilidad en el delito de daños en los recursos naturales y ecocidio debido a que fue detenido cuando prendía fuego con una antorcha a un predio en el sector.

Según informaron las autoridades, los hechos sucedieron en la variante de Ibagué en la altura de la glorieta El Rodeo, en límites con la finca Cauchitos, donde los uniformados atendieron el llamado de la ciudadanía respecto una persona que estaba prendiendo fuego a varios predios.

“Tras conocer la información, los uniformados se desplazaron de manera inmediata al lugar y solicitaron el apoyo de la patrulla ambiental y de recursos naturales, con el fin de atender oportunamente el requerimiento y verificar las condiciones reportadas por la comunidad”, dijo el coronel, Edgar Fernando López González, comandante Policía Metropolitana de Ibagué.

En el sitio los uniformados encontraron a un hombre que tenía en su poder un recipiente que, al parecer, contenía gasolina, así como una antorcha improvisada, elementos que presuntamente estarían siendo utilizados para la realización de quemas en la zona, situación que representa un riesgo para el entorno ambiental y los recursos naturales del sector.

Durante el procedimiento, los uniformados materializaron la captura del ciudadano, quien posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para la valoración de su estado de salud, teniendo en cuenta que, según las primeras informaciones, algunos miembros de la comunidad le habrían propinado golpes antes de la llegada de los uniformados.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de daños en los recursos naturales y ecocidio, mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer completamente las circunstancias de este caso, cabe resaltar que al indiciado le registra una anotación judicial por el delito de hurto.