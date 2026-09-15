Incendios forestales amenazan zonas residenciales en Ataco y la represa de Prado en Tolima

Tolima

En la actualidad hay por lo menos seis incendios forestales activos en municipios del Tolima, de los cuales dos generan mayor preocupación por su cercanía a zonas residenciales. Se trata de los incendios en el municipio de Ataco y en la represa de Prado.

Tras un Puesto de Mando Unificado, se conoció que en las últimas horas han tomado fuerza ambos incendios. Tan solo el de Ataco cuenta con cinco focos activos, uno de ellos en la vereda Guaipa, en inmediaciones del casco urbano. Desde sus viviendas, los residentes del sector urbano observan las llamas en las montañas.

En Prado se mantienen tres incendios alrededor de la represa, con riesgo para algunas viviendas y para infraestructura de servicios públicos, como el sistema de acueducto municipal.

“Allí en (Ataco) vamos a direccionar unidades disponibles de las diferentes fuerzas de socorro que tenemos disponibles de algunos municipios y, en Prado, ya se están desplegando operaciones por tierra de grupos especializados de Bomberos, como los de Bogotá y Meta. Y los esfuerzos de operaciones aéreas también van a posibilitar un apoyo efectivo”, indicó Luis Alberto Cárdenas, director de Gestión del Riesgo del Tolima.

Además, también se presentan incendios forestales en Cunday y Ortega, donde los incendios han sido controlados en un 90 %, mientras que Suárez y Chaparral también reportan un alto porcentaje de control.

En estos territorios trabajan a la par los cuerpos de bomberos municipales, brigadas forestales del Ejército, Ponalsar, Defensa Civil y unidades especializadas de la Policía, entre otros organismos de socorro.

“Tenemos avances significativos en cuatro municipios y, si las condiciones lo permiten, en las próximas horas podríamos estar dando parte de la liquidación total en algunos de ellos”, advirtió.

En el PMU se estableció que la prioridad es consolidar el control de los incendios que presentan avances favorables y reforzar la capacidad de respuesta en los municipios donde las condiciones han generado nuevas complicaciones.

A la fecha, el Tolima registra más de 330 incendios forestales desde el pasado primero de agosto, los cuales han consumido alrededor de 50 mil hectáreas.