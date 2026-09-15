Cierran local en el que hacían procedimientos invasivos sin personal idóneo en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, confirmó que se ordenó el cierre temporal de un establecimiento que realizaba procedimientos invasivos por parte de personal no idóneo y encontrar diferentes equipos e insumos utilizados para este tipo de prácticas.

“Durante la visita encontramos diferentes elementos y equipos utilizados para realizar procedimientos invasivos, entre ellos una centrifugadora de sangre, dióxido de carbono para carboxiterapia, sueros, jeringas y elementos inyectables”, dijo la secretaria de Salud de Ibagué.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que “Evidenciamos, además, que estos procedimientos estaban siendo realizados por personal no idóneo, razón por la cual procedimos con el decomiso y la aplicación de la medida sanitaria correspondiente”.

Al comprobar que se realizaban tratamientos para los que no tenían permiso, además del manejo inadecuado de los residuos, situación que representa riesgo sanitario, para los usuarios, como para quienes trabajan en el establecimiento.

“Estos procedimientos deben realizarse bajo las condiciones sanitarias establecidas y por personal que cuente con la formación y los requisitos correspondientes. Nuestro llamado a los ciudadanos es a verificar muy bien el lugar y el personal antes de someterse a cualquier procedimiento que pueda poner en riesgo su salud”, destacó Guzmán.

El sitio permanecerá cerrado temporalmente y no podrá prestar sus servicios hasta que subsane la totalidad de los hallazgos y observaciones realizadas durante la inspección y cumpla con las exigencias de la autoridad sanitaria.