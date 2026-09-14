Banco de Alimentos entregó 4,7 toneladas de ayudas a afectados por incendios en Tolima

Tolima

La solidaridad continúa haciéndose sentir en el Tolima hacia los afectados por los incendios forestales. Ahora, la Iglesia Católica, a través del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Ibagué, la Arquidiócesis de Ibagué y ABACO, envió un total de 4,7 toneladas de ayudas.

Como parte de esta labor humanitaria, se realizaron entregas en los municipios de Valle de San Juan y en el corregimiento de Payandé, de San Luis, alcanzando un total de 4.748 kilos de ayudas, entre alimentos, agua, insumos para animales y equipos que contribuyen a fortalecer la respuesta frente a los incendios.

Ayudas para Valle de San Juan

En Valle de San Juan fueron entregados 2.367 kilos de ayudas, representados en alimentos, agua, melaza y heno, elementos destinados a acompañar a las familias y apoyar las necesidades derivadas de la emergencia. En esta población, más de mil hectáreas han resultado afectadas por los incendios forestales.

Apoyo para Payandé

En el corregimiento de Payandé se entregaron 2.381 kilos de ayudas, que incluyeron alimentos, agua, dos fumigadoras de motor y una fumigadora estacionaria.

Estos equipos representan un apoyo adicional para las comunidades, al proporcionar herramientas que pueden contribuir a las labores necesarias durante la atención de la emergencia. San Luis es el municipio más afectado por los incendios forestales, con más de 10 mil hectáreas consumidas.

La Iglesia Católica destacó el compromiso de las personas, empresas, instituciones, voluntarios y donantes que han permitido reunir y movilizar estas ayudas para las comunidades que han perdido sus cultivos, cosechas, animales o viviendas por cuenta de los incendios.