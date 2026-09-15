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15 sep 2026 Actualizado 15:04

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Presunto ajuste de cuentas dejó un muerto en el oriente de Cartagena

Al parecer el victimario como la víctima se conocían

(Medicina Legal)

Cartagena
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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio San José Obrero en el oriente de Cartagena

Los hechos ocurrieron en el sector “Loma del Mosquito” donde fue asesinado Jeiner González, de 19 de años de edad, más conocido con el alias de “Koha”.

De acuerdo con las primeras informaciones, esta persona habría llegado al lugar acompañado de su victimario a bordo de una motocicleta quien lo habría obligado a descender para luego dispararle.

Es de resaltar que la víctima registraba dos anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego, y en el lugar de los hechos dejaron un panfleto con el mensaje “Ejército Gaitanistas de Colombia”.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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