Detenido en Arjona presunto expendedor de estupefacientes

En Arjona cayó un ‘Bocachico’, quien fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Sueño de Libertad.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante labores de registro y control los uniformados interceptaron al ciudadano y, al practicarle un registro, presuntamente encontraron en su poder varias dosis de bazuco.

Según la Policía, al verificar sus antecedentes se estableció que el capturado registra anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Seguimos desarrollando controles en los barrios y sectores priorizados de nuestros municipios. Nuestro propósito es sacar de circulación las sustancias estupefacientes que afectan especialmente a nuestros jóvenes y fortalecer la tranquilidad de las familias bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Tras el procedimiento, alias ‘Bocachico’ y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial.