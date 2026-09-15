Adolescente de 16 años permanece en UCI tras recibir un disparo en la cabeza en Cartagena

Bogotá. 24 de julio de 2020. Las Unidades de Cuidados Intensivos se han convertido en campos de batalla contra un enemigo invisible pero letal: el Covid-19. Actualmente, la ocupación de camas en Bogotá sobre pasa el 90 %, algo que genera incertidumbre y miedo a la hora de salvar la mayor cantidad posible de pacientes y a la vez, evitar el contagio entre el mismo personal de salud. En la foto: Clinica Medical Center de Soacha Pabellón de pacientes de síntomas respiratorias agudos no Covid. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Diaz

Un adolescente de 16 años habría resultado herido con un arma de fuego durante la noche del domingo 13 de septiembre, en el sector de Loma Fresca, en Cartagena, de acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía Metropolitana.

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Según la información suministrada por la comunidad a las autoridades, el hecho se habría registrado aproximadamente a las 10:20 de la noche, cuando el adolescente presuntamente descendía en una motocicleta desde el Mirador del Cerro de La Popa hacia los barrios San Pedro y Libertad.

En ese momento, el menor habría sido interceptado por otro sujeto, quien presuntamente le habría disparado antes de escapar del lugar.

Tras resultar lesionado, el adolescente habría sido trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. De acuerdo con información conocida posteriormente sobre el caso, el menor permanecería en una unidad de cuidados intensivos.

La Policía Judicial adelanta la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan establecer cómo se habría registrado el ataque.

De igual manera, los investigadores avanzan en la identificación del hombre que presuntamente habría disparado contra el adolescente, mientras buscan determinar las circunstancias y los motivos que habrían rodeado el hecho.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente que el caso haya ocurrido durante un intento de hurto, por lo que esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y deberá ser determinada durante el desarrollo de la investigación.

La Policía indicó que continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido y establecer la identidad del presunto responsable.