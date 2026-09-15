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15 sep 2026 Actualizado 15:04

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Motociclista muerto en siniestro registrado en la Vía al Mar en la entrada a Cartagena

Según el reporte de la Seccional Tránsito y Transportes de Bolívar, se presentó un accidente que dejó persona fallecida

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Los hechos ocurrieron en la Vía al Mar, Ruta 90a01 km 9+800, sentido vial Barranquilla - Cartagena.

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La víctima fatal corresponde a Maicol Urueta Hernández, de 41 años de edad, natural de Cartagena, quien se movilizaba en una motocicleta de color negro. El hombre se desempeñaba como maestro de obra y residía en el sector de Loma Arena.

El motociclista transitaba por el carril izquierdo cuando habría sido impactado por un furgón, perdiendo el control de la motocicleta y cayendo en la vía, sufriendo trauma craneofacial.

Supuestamente el conductor del camión involucrado habría abandonado el lugar después del siniestro, por lo que las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para lograr su identificación y ubicación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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