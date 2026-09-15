Capturado en Magangué presunto integrante de red de extorsión

Un nuevo golpe contra las estructuras criminales que estarían detrás de hechos de extorsión en Bolívar se registró en Magangué. La Policía Nacional capturó por orden judicial a un hombre conocido con el alias de ‘el Albañil’, requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

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La operación fue adelantada por uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental en el sector conocido como Cuatro Caminos, en jurisdicción de Magangué, donde los policías ubicaron al presunto delincuente y materializaron la orden de captura que pesaba en su contra.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un teléfono celular, elemento que quedó a disposición de las autoridades competentes y que podría ser objeto de análisis dentro de las investigaciones que se adelantan.

De acuerdo con información de la Policía, alias ‘el Albañil’ registra anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, violencia contra servidor público y lesiones personales.

Para las autoridades, esta captura representa un resultado importante dentro de las acciones que se vienen desarrollando para afectar las estructuras criminales y contrarrestar la extorsión, uno de los delitos que golpea directamente la tranquilidad y el patrimonio de comerciantes y ciudadanos.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades operativas y de investigación para enfrentar la extorsión y llevar ante la justicia a quienes pretendan intimidar a nuestros ciudadanos. En Bolívar no bajaremos la guardia frente a las estructuras criminales”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Tras su captura, alias ‘el Albañil’ fue dejado a disposición de la Fiscalía 23 Especializada de Cartagena, que continuará con el proceso judicial correspondiente y determinará su situación jurídica.

La captura deja un mensaje claro para quienes utilizan el miedo como negocio: la ofensiva contra la extorsión continúa en Bolívar. Mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las presuntas actividades de alias ‘el Albañil’, la Policía mantiene sus operaciones para cerrarles el paso a las estructuras criminales que buscan sembrar temor entre la ciudadanía.