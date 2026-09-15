Dos revólveres fueron sacados de circulación durante controles en San Martín de Loba

prevenir hechos de violencia en San Martín de Loba. En las últimas horas, uniformados lograron la incautación de dos armas de fuego tipo revólver durante procedimientos adelantados en diferentes sectores del municipio.

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De acuerdo con la información conocida, el resultado se produjo mientras las patrullas de las Zonas de Atención Policial desarrollaban actividades de registro, control y verificación, orientadas a detectar elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad de los habitantes.

Los dos revólveres fueron retirados de circulación y quedaron a disposición de la autoridad competente para las respectivas verificaciones y determinar su procedencia.

Estos procedimientos hacen parte de los operativos que viene desarrollando la Policía en San Martín de Loba y otros municipios de Bolívar, mediante patrullajes y controles preventivos. Recientemente, las autoridades departamentales también reportaron la incautación de armas de fuego dentro de sus balances operativos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de sacar estas armas de las calles.

“Cada arma de fuego que logramos retirar de circulación representa la posibilidad de prevenir un homicidio, una lesión o cualquier otro hecho que pueda afectar la vida y tranquilidad de nuestros ciudadanos. Mantendremos los controles de manera permanente en San Martín de Loba y en todo el departamento de Bolívar”, señaló el oficial.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad para suministrar información oportuna sobre personas que porten armas de manera irregular y contribuir así a prevenir hechos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana.