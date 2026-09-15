400 estudiantes esperan la reanudación de una obra escolar en Bucaramanga

400 estudiantes de la sede F del colegio Nuestra Señora del Pilar siguen esperando que se reanude la obra de su institución. (200 en la jornada de la mañana y 200 en la jornada de la tarde)

Los trabajos comenzaron, duraron 15 días y se detuvieron. Los padres de familia aseguran que todavía desconocen la razón.

Como la sede sigue en stand by, actualmente estos estudiantes han tenido que ser reubicados en la sede B del Jorge Eliécer Gaitán, en una sola jornada (la de la tarde).

El problema comenzó con la caída de un salón. En diciembre del año pasado colapsó el aula de preescolar. La comunidad denunció las condiciones de la sede y la Alcaldía de Bucaramanga inició el proceso para contratar su intervención.

La obra fue adjudicada y comenzó, pero los trabajadores permanecieron solo durante 15 días.

“Ya vamos para un año en esa obra. Arrancó, trabajaron 15 días y frenó. No sabemos realmente por qué”, aseguró Nubia, madre de familia de la institución.

Hubo una promesa que no se cumplió. Ante la falta de avances, los ediles de la comuna cuatro citaron a la Secretaría de Educación para pedir explicaciones. La titular de esa dependencia visitó la sede hace más de un mes y, según la comunidad, se comprometió a reactivar los trabajos en 15 días.

El plazo pasó y la obra continúa detenida. “La secretaria vino a la institución y se comprometió con toda la comunidad a que en 15 días arrancaba la obra. Ya llevamos más de un mes y sigue parada”, explicó Nubia.

Los 400 estudiantes están en otra institución. Los 200 alumnos de la jornada de la mañana y los 200 de la tarde fueron trasladados a la sede B del colegio Jorge Eliécer Gaitán. Allí todos reciben clases en la jornada de la tarde mientras esperan regresar a su sede.

La obra tendría una duración de tres meses y la entrega estaba prevista para finales de noviembre. El problema es que, si los trabajos no se retoman pronto, ese plazo difícilmente se cumpliría.

“Como vamos, no vamos a tener colegio este año. Nosotros necesitamos volver a nuestra sede”, señaló la madre de familia.

Por ahora, la comunidad espera que la Alcaldía explique por qué se suspendió la obra, cuándo será reanudada y si todavía mantiene la entrega anunciada para noviembre.

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