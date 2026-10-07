Se conocen los primeros resultados del Plan de Choque en el sistema de salud

Imagen de referencia | Edificio de Gobierno - Gustavo Petro: Getty Images / Ana María Vesga: Foto suministrada.

El Ministerio de Salud presentó un nuevo balance del Plan de Choque en Salud, acciones recordemos, con la que el Gobierno busca atender los casos de pacientes que permanecen a la espera de medicamentos y procedimientos.

Según el reporte, 177.048 pacientes registran avances en la entrega de medicamentos, mientras que 70.623 personas tienen 120.586 procedimientos resueltos. Resultados que corresponden al seguimiento realizado por la entidad con corte al 2 de octubre de 2026 hasta el momento.

Cabe mencionar que el balance muestra resultados diferentes entre los grupos de pacientes priorizados. En la entrega de medicamentos, el avance registrado más relevante de los reportado es del 76,45 % para pacientes con VIH, 74,36 % en gestantes, 58,31 % en personas con trasplantes y 54,91 % en pacientes con cáncer.

Esto significa que, aunque el Ministerio reporta avances en estos tratamientos, todavía hay pacientes que permanecen a la espera de los medicamentos que necesitan.

Más de siete millones de unidades de medicamentos entregadas

El Ministerio también presentó un dato diferente al número de pacientes, pues fueron 7.252.434 unidades de medicamentos habían sido efectivamente dispensadas al 2 de octubre, lo que representa el 31,2 % de las unidades que inicialmente aparecían como pendientes.

Aquí hay una precisión importante. Esta cifra no corresponde al número de pacientes beneficiados ni al número de medicamentos diferentes entregados. Una unidad puede ser una tableta, cápsula, ampolla u otra presentación, y un mismo paciente puede necesitar varias unidades para completar su tratamiento.

Por eso, el Ministerio hace seguimiento por separado a dos variables: cuántos pacientes reciben respuesta y cuántas unidades de medicamentos son efectivamente dispensadas.

La diferencia permite tener una mirada más precisa sobre los resultados del plan, pues no basta con saber cuántas unidades salieron de las farmacias o fueron entregadas; también se busca establecer cuántas personas lograron resolver su necesidad de atención.

Más de 120.000 procedimientos fueron resueltos

El otro componente del balance corresponde a los procedimientos médicos que estaban pendientes y seguian siendo un rezago en el sistema de salud del país.

En este primer corte, el Ministerio reportó 120.586 procedimientos resueltos, correspondientes a 70.623 pacientes.

Al igual que ocurre con los medicamentos, una misma persona puede tener más de una atención pendiente. Por eso, el número de procedimientos no necesariamente coincide con el número de pacientes.

En ese sentido, frente a los resultados, la ministra de Salud, Ana María Vesga, insistió en que los recursos destinados a resolver estas atenciones pendientes deben estar acompañados de resultados que puedan comprobarse.

“No podemos girar cheques en blanco. Los recursos deben traducirse en pacientes atendidos, medicamentos efectivamente entregados y procedimientos realizados”, afirmó Vesga.

¿Quién va a verificar los resultados?

Para hacer ese seguimiento, el Plan de Choque cuenta con una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.

Esta mesa tendrá entre sus tareas revisar la reducción de los casos pendientes, las entregas realizadas y los recursos relacionados con la estrategia.

Además, participarán como invitados permanentes la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.

El reto es que el medicamento llegue al paciente

El balance presentado por el Ministerio muestra avances, pero las cifras también dejan claro que el proceso todavía no está terminado.

Los porcentajes de entrega, especialmente en pacientes con cáncer y trasplantes, muestran que aún existen casos pendientes. Al mismo tiempo, las más de siete millones de unidades dispensadas representan solo una parte de las unidades que inicialmente aparecían como no entregadas.

Por eso, el siguiente paso será continuar con el seguimiento de los casos que siguen abiertos y verificar que las atenciones reportadas como resueltas se hayan concretado realmente para los pacientes.