Millwall vs. West Ham: fecha, hora y cómo ver EN VIVO en Colombia la edición 100 del Dockers Derby

Al fondo, fanáticos del West Ham United (izquierda) y fanáticos del Millwall (derecha). Al frente, Jarrod Bowen, de West Ham (izquierda) y Femi Azeez, del Millwall (derecha). Fotos: Getty Images.

Tras el descenso de la Premier League del West Ham United, uno de los clubes más tradicionales en el fútbol inglés, a la Championship (segunda división) para esta temporada 2026/27, la noticia fue una sola: el regreso, después de 14 años, del Dockers Derby, clásico que enfrenta a ese club contra el Millwall, su histórico rival.

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La rivalidad entre West Ham United y Millwall

Este cruce, que junta a dos equipos del East End, en Londres, aunque solo se ha jugado 99 veces, le ha valido para ser uno de los partidos con una de las rivalidades futbolísticas y sociales más fuertes en el mundo del fútbol.

De estas 99 veces en las que se han enfrentado, aunque históricamente el West Ham United es el más laureado, incluso llegando a tener en su vitrinas una UEFA Conference League, en el derby es el Millwall el que lidera con 38 victorias. Los ‘Hammers’ cuentan con 34, mientras que han empatado en 27 ocasiones.

Pero todo se remonta a finales del siglo XX, en los puertos de una Londres que hace unos poco años había pasado por la Revolución Industrial. En la zona portuaria de la capital inglesa se cocinaría esta gran rivalidad. En 1885, trabajadores de J.T. Morton, una fábrica de conservas, acabaría fundado lo que hoy es el Millwall. Luego, en 1895, trabajadores de otra fábrica fundaría al West Ham.

“Los primeros seguidores de los dos clubes trabajaban principalmente en los muelles, astilleros y fábricas de la zona. Los equipos estaban muy cerca geográficamente, pero representaban a empresas y barrios distintos”, explica la web P1Travel.

Estando ambos a orillas del Támesis se marcaba “una frontera clara entre dos comunidades con una identidad muy fuerte” que, aunque con los años dejaron de ser vecinos, la rivalidad se mantuvo.

El primer y el último cruce

Ahora, el primer juego entre ambos equipos se dio en la FA Cup el 9 de diciembre de 1899. Allí el Millwall se quedó con la victoria.

Por otro lado, el último juego de estos dos acérrimos rivales se dio el 4 de febrero de 2012 en la misma competencia en donde este 2026 se enfrentarán: el Championship inglés. En esta ocasión fue el West Ham el que se quedó con la victoria por 2-1.

Los hooligans, el fenómeno que hizo famosa la rivalidad

Como se relató, uno de los aspectos claves de la rivalidad entre ‘Leones’ y ‘Martillos’ fue el aspecto social y las diferencias de la clase obrera de sus trabajadores.

Esto, de cierta manera, se trasladó a la actualidad cuando los hooligans se tomaron las gradas de los estadios ingleses y europeos siendo portadas constantes de los periódicos de las zonas a donde iban.

Fue aquí en donde este cruce londinense, más allá de lo deportivo, se hizo famoso. Los actos de violencia opacaron al deporte en varias de las veces que se cruzaron, siendo la Inter City Firm y los Millwall Bushwackers, grupos hooligans del West Ham y el Millwall, los protagonistas.

De hecho, esta rivalidad se ha llevado al cine con películas como Green Street, en donde el reconocido actor Elijah Wood protagoniza la vida de un norteamericano que se adentra en la cultura hooligan de la Inglaterra de la década de los 2000.

¿Cuándo jugarán Millwall contra West Ham United este 2026?

Así las cosas, y tras 14 de años de no verse las caras, esta temporada 2026/2027 Millwall y West Ham se enfrentarán por la fecha 8 del Championship el próximo sábado, 19 de septiembre, en el estadio The Den. Los ‘Leones’ serán locales.

¿A qué hora en Colombia será el clásico Millwall contra West Ham United?

El partido entre ambas escuadras londinenses se jugará a las 6:30 de la mañana, hora Colombia.

¿Por dónde ver EN VIVO en Colombia el partido Millwall vs. West Ham?

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Pues bien, este derby se podrá ver, en Colombia, por medio de ESPN y Disney +.

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