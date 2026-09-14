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14 sep 2026 Actualizado 16:23

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Madre desesperada le pide al presidente De la Espriella ayuda para buscar a su hija en Ibagué

Según Mercedes Rivera, madre de la menor, la niña de 14 años salió de la casa el pasado 6 de septiembre en horas de la noche y hasta el momento no se conoce de su paradero.

Madre desesperada le pide al presidente De La Espriella ayuda para buscar a su hija en Ibagué. Foto: suministrada por la Policía.

Madre desesperada le pide al presidente De La Espriella ayuda para buscar a su hija en Ibagué. Foto: suministrada por la Policía.

Madre desesperada le pide al presidente De La Espriella ayuda para buscar a su hija en Ibagué. Foto: suministrada por la Policía.

Julio Montiel

Ibagué
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La Policía Metropolitana de Ibagué emitió una alerta rosa por la desaparición de una menor de 14 años en el barrio Santa Rita, identificada como Charry Sofía Rivera, según la información, la menor es de contextura delgada, piel color blanco, cabello negro y ojos color café.

“Viste blusa de color azul celeste, pantalón de jean de color azul celeste, zapatos de color blanco. La información puede ser entregada a la línea 123”, reveló la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según Mercedes Rivera, madre de la menor, ella desapareció sobre las 8:30 de la noche del pasado domingo 6 de septiembre luego de salir de una vivienda donde se estaban quedando unos días.

Señor presidente quería pedirle el favor que me ayude a buscar a mi hija, estaba de posada en una vivienda en Ibagué, ella salió y nunca volví a saber nada de ella, colabóreme, con mis recursos he sacado las fotos de mi hija para ponerla en los postes”, dijo Rivera.

La madre aseguró que se encuentra desesperada, además resaltó que ella es oriunda del municipio de Garzón, Huila y no tienen quien le ayude a buscarla en las calles de Ibagué.

Todos los días salgo a buscarla, pero la verdad nadie la ha visto, señor presidente, necesito que me ayude, ella nunca había hecho eso, era obediente, no sé donde se encuentra y tampoco con quién”, destacó.

Finalmente, también le hizo un llamado a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para que le ayude a encontrar a la menor que salió de su casa el domingo 6 de septiembre y hasta el momento no se sabe de su paradero.

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