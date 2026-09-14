En Ibagué impusieron 162 comparendos e inmovilizaron 62 vehículos durante el fin de semana

Ibagué

Las autoridades de tránsito entregaron el balance que dejó la operatividad del fin de semana comprendido entre el 11 y 13 de septiembre en las calles de Ibagué en el que se inmovilizaron 62 vehículos.

Durante estos tres días los agentes de tránsito de la capital del Tolima impusieron un total de 161 comparendos, de los cuales 110 correspondieron a motociclistas y 51 a conductores de automóviles.

“Como resultado de estos procedimientos, 62 vehículos fueron inmovilizados: 50 motocicletas y 12 automóviles, ante diferentes comportamientos contrarios a las normas de tránsito”, dijo Fabián Tinoco, director operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué.

Entre las conductas detectadas se destacan aquellas relacionadas con estacionamiento en lugares prohibidos, incumplimiento de las normas de tránsito, documentación y condiciones de los vehículos, como no tener placa o espejos.

“No bajamos la guardia y vamos a seguir llegando a diferentes sectores de Ibagué para hacer cumplir las normas de tránsito. Aquí el mensaje es contundente: quien conduce tiene una responsabilidad con su propia vida y con la de los demás”, puntualizó Fabián Tinoco.