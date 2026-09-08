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08 sep 2026 Actualizado 14:50

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Creador de contenido colombiano relató el horror de la deportación a manos de ICE: “es inhumano”

Bryan Olivera, colombiano creador de contenido digital en EE. UU., deportado por ICE, compartió su experiencia en centros de procesamiento.

Creador de contenido colombiano relató el horror de la deportación a manos de ICE: “es inhumano”

Creador de contenido colombiano relató el horror de la deportación a manos de ICE: “es inhumano”

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Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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