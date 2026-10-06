Detenidos dos presuntos asaltantes en Turbaco: fue incautado un revólver calibre 38

En desarrollo de las acciones de vigilancia, prevención y control adelantadas por la Policía Nacional, uniformados adscritos a la Estación de Policía Turbaco lograron la captura en flagrancia de dos hombres, de 18 años y 31 años, quienes presuntamente habrían participado en el hurto de varias pertenencias a un ciudadano en el barrio La Granja.

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Los hechos se registraron en inmediaciones de la parte posterior de un establecimiento comercial del sector, donde los uniformados fueron alertados sobre un hurto cometido momentos antes contra un ciudadano.

Al notar la presencia de los uniformados, los presuntos responsables emprendieron la huida y uno de ellos habría desenfundado un arma de fuego. De manera inmediata se activó el “Plan Candado” y, con el apoyo de otras unidades policiales, fueron interceptados metros más adelante del lugar donde ocurrieron los hechos.

Durante el procedimiento les fue hallado en su poder un revólver modificado marca Ekol, con tres cartuchos sin percutir. Asimismo, fueron recuperadas las pertenencias que presuntamente habían sido hurtadas: una cadena de oro avaluada en cuatro millones de pesos, un celular iPhone 15 Pro Max, valorado en más de cuatro millones de pesos, además de otros elementos personales.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

Por otra parte, los elementos recuperados fueron devueltos a su propietario, quien agradeció la rápida reacción policial.

Al respecto, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó: “La Policía Nacional continúa fortaleciendo la ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Estos resultados reflejan el compromiso institucional con la protección de la vida, la reducción de los índices de violencia y el fortalecimiento de la convivencia y la seguridad”.

Asimismo, el alto oficial agregó: “Seguimos trabajando de manera permanente en las calles del municipio de Turbaco, reaccionando oportunamente ante los llamados de la ciudadanía y desplegando todas nuestras capacidades para capturar a quienes pretendan afectar la tranquilidad y el patrimonio de las personas”.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, bajo absoluta reserva. De esta manera, continúa cerrando espacios a la delincuencia y fortaleciendo la convivencia y la tranquilidad de los habitantes de Turbaco y su área de influencia.