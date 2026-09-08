¿Se le acabó el crédito a Dudamel en el Cali? El Pulso del Fútbol, 8 de septiembre de 2026 00:00:00 51:02 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Avellino de la Serie B de Italia. Steven dijo: “Estaba muy decepcionado por los fichajes de los jugadores colombianos, pero hoy me enteré de la noticia de James a la segunda división de Italia. Las pretensiones económicas de James son desproporcionadas”. Sobre el tema César agregó: “Al Avellino, que es el club que pretende James, lo dirige Alessandro Nesta, quien es cercano al entorno de James, de Jorge Mendes y muchos otros. Fue un poco lo que pasó cuando fueron James y Falcao al Mónaco”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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