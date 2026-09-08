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08 sep 2026 Actualizado 19:25

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El Pulso del Fútbol, 8 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la posibilidad de que James Rodríguez juegue en la Serie B de Italia.

James Rodriguez in action during the FIFA World Cup 2026 round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Stadium in Vancouver, Canada, on July 7, 2026. (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images)

James Rodriguez in action during the FIFA World Cup 2026 round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Stadium in Vancouver, Canada, on July 7, 2026. (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

James Rodriguez in action during the FIFA World Cup 2026 round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Stadium in Vancouver, Canada, on July 7, 2026. (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images)
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Avellino de la Serie B de Italia. Steven dijo: “Estaba muy decepcionado por los fichajes de los jugadores colombianos, pero hoy me enteré de la noticia de James a la segunda división de Italia. Las pretensiones económicas de James son desproporcionadas”. Sobre el tema César agregó: “Al Avellino, que es el club que pretende James, lo dirige Alessandro Nesta, quien es cercano al entorno de James, de Jorge Mendes y muchos otros. Fue un poco lo que pasó cuando fueron James y Falcao al Mónaco”.

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