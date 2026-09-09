¿Colombia perdió el amor por James y Lucho? El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2026 00:00:00 50:16 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre James Rodríguez y su deseo de jugar la próxima Copa América con la Selección Colombia. Steven dijo: “El presidente del Avellino dijo que si están hablando con James Rodríguez y que él quiere jugar la Copa América, para mí eso en la actualidad es un sueño, porque el técnico tiene que soltar”. Sobre el tema César agregó: “Esas personas que están sacando listas de 20 jugadores que podrían estar en la Selección Colombia, que le bajen. Uno no debe jubilar a los jugadores en activo, como le está pasando a Falcao”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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