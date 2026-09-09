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09 sep 2026 Actualizado 19:39

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El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la continuidad de James Rodríguez en la Selección Colombia.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: James Rodriguez of Colombia looks on during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: James Rodriguez of Colombia looks on during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: James Rodriguez of Colombia looks on during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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¿Colombia perdió el amor por James y Lucho? El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2026

¿Colombia perdió el amor por James y Lucho? El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre James Rodríguez y su deseo de jugar la próxima Copa América con la Selección Colombia. Steven dijo: “El presidente del Avellino dijo que si están hablando con James Rodríguez y que él quiere jugar la Copa América, para mí eso en la actualidad es un sueño, porque el técnico tiene que soltar”. Sobre el tema César agregó: “Esas personas que están sacando listas de 20 jugadores que podrían estar en la Selección Colombia, que le bajen. Uno no debe jubilar a los jugadores en activo, como le está pasando a Falcao”.

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