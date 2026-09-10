¿James el fichaje del siglo en Colombia? El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2026 00:00:00 49:15 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posible llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. César dijo: “James ya presentó exámenes médicos en Atlético Nacional, pero todavía no está lista su transferencia, porque el jugador no ha firmado. La propuesta la hizo Nacional, porque no veía claro el futuro del jugador”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo se lo había dicho con nombre propio, que me gustaba más que jugara en Nacional que en el equipo de la Serie B de Italia. Y no lo han anunciado, porque ya les había pasado con Giovanni Moreno”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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