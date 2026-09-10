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10 sep 2026 Actualizado 19:59

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El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado al FPC.

Juan Cuadrado y James Rodríguez en el Mundial 2014 / Getty Images

Juan Cuadrado y James Rodríguez en el Mundial 2014 / Getty Images / Elsa

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¿James el fichaje del siglo en Colombia? El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2026

¿James el fichaje del siglo en Colombia? El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posible llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. César dijo: “James ya presentó exámenes médicos en Atlético Nacional, pero todavía no está lista su transferencia, porque el jugador no ha firmado. La propuesta la hizo Nacional, porque no veía claro el futuro del jugador”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo se lo había dicho con nombre propio, que me gustaba más que jugara en Nacional que en el equipo de la Serie B de Italia. Y no lo han anunciado, porque ya les había pasado con Giovanni Moreno”.

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