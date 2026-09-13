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13 sep 2026 Actualizado 15:00

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La Novena Brigada sufrió un ataque con drones en la zona rural del municipio de La Plata, Huila

Dos granadas fueron lanzadas desde drones contra tropas del Ejército en Gallego, sin dejar heridos.

Estos hechos constituyen una grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Foto Relacionada.

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Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 26 Cacique Pigoanza fueron atacadas mientras adelantaban labores de seguridad y presencia institucional en la vereda Gallego, jurisdicción de La Plata, Huila. El hecho se presentó mediante el lanzamiento de dos granadas desde drones.

De acuerdo con las autoridades, la reacción oportuna de los uniformados y el uso de equipos anti drones permitieron detectar la amenaza y activar los protocolos de protección. La acción no dejó militares ni civiles heridos, tampoco se reportaron daños materiales.

El coronel John Carlos Agudelo, de la Novena Brigada, afirmó que “el ataque no fue contra, la comitiva del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y la representante Flora Perdomo, que se dirigía hacia el corregimiento de Gallego, aclaramos que el ataque no estaba dirigido contra la delegación, que había pasado por el sector aproximadamente 15 minutos antes por el sitio”.

Las autoridades reiteraron el llamado a proteger a la población civil y advirtieron que estos hechos constituyen una grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos. La Novena Brigada señaló que continuará con el despliegue de sus tropas y el desarrollo de operaciones en los municipios del Huila.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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