Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 sep 2026 Actualizado 11:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Cuatro cuerpos de bomberos atienden incendio forestal en el páramo de Santurbán

Las llamas amenazan ahora un bosque de pinos indican voceros de las cuadrillas que trabajan desde este lunes en la contención del fuego.

Incendio forestal en el páramo de Santurbán / Édgar Osma

Incendio forestal en el páramo de Santurbán / Édgar Osma

Incendio forestal en el páramo de Santurbán / Édgar Osma
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Los hombres de cuatro cuerpos de bomberos de Santander tuvieron que volver al páramo de Santurbán, en jurisdicción de Tona para conjurar un incendio forestal que parecía controlado al inicio de la semana; las llamas volvieron a avivarse debido a los fuertes vientos de acuerdo con el testimonio de Óscar Durán, un voluntario de Matanza que hace parte de las cuadrillas que llegaron al sitio de la emergencia.

El señor Durán informó que, junto a los integrantes de los cuerpos de bomberos de Tona, Vetas, Matanza y Bucaramanga, pernoctaron en un hotel de Berlín, centro poblado ubicado a la orilla de la carretera que comunica a Santander con Pamplona y Cúcuta.

Las llamas se localizan en una zona a unos 10 ó 15 minutos a pie de Berlín. Ahora, la deflagración está por llegar a un bosque de pinos. El cuerpo de bomberos de Bucaramanga llevó un carrotanque de gran capacidad en el intento por sofocar la deflagración.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, había llamado la atención sobre los incendios forestales que ocurrían el domingo; entre el listado de los departamentos del país afectados por este tipo de eventos mencionaba a Santander.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado