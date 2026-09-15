Cuatro cuerpos de bomberos atienden incendio forestal en el páramo de Santurbán

Bucaramanga

Los hombres de cuatro cuerpos de bomberos de Santander tuvieron que volver al páramo de Santurbán, en jurisdicción de Tona para conjurar un incendio forestal que parecía controlado al inicio de la semana; las llamas volvieron a avivarse debido a los fuertes vientos de acuerdo con el testimonio de Óscar Durán, un voluntario de Matanza que hace parte de las cuadrillas que llegaron al sitio de la emergencia.

El señor Durán informó que, junto a los integrantes de los cuerpos de bomberos de Tona, Vetas, Matanza y Bucaramanga, pernoctaron en un hotel de Berlín, centro poblado ubicado a la orilla de la carretera que comunica a Santander con Pamplona y Cúcuta.

Las llamas se localizan en una zona a unos 10 ó 15 minutos a pie de Berlín. Ahora, la deflagración está por llegar a un bosque de pinos. El cuerpo de bomberos de Bucaramanga llevó un carrotanque de gran capacidad en el intento por sofocar la deflagración.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, había llamado la atención sobre los incendios forestales que ocurrían el domingo; entre el listado de los departamentos del país afectados por este tipo de eventos mencionaba a Santander.