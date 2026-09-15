El incendio del relleno Magic Garden en San Andrés genera preocupación por riesgos ambientales

San Andrés

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado sobre la situación del relleno sanitario Magic Garden en San Andrés. Por su parte la Procuraduría adelantó el seguimiento preventivo en la contingencia ambiental a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, mientras que la Defensoría exige el fortalecimiento de las medidas de control y prevención para el establecimiento.

Esto debido a que desde el pasado 03 de septiembre se han registrado múltiples eventos de combustión interna, que han necesitado la intervención de control como la eliminación, humectación y enfriamiento de la masa de residuos producidos por el vertedero. Una emergencia que se prolongó por más de 72 horas y ha generado preocupación por los posibles efectos sobre el ambiente, la salud pública y las comunidades cercanas.

La situación de emergencia se presenta después de que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) declarará alerta amarilla ante la situación ambiental y sanitaria de la isla en mayo de 2026.

Por su parte la Procuraduría solicitó información a las autoridades ambientales como la empresa CORALINA, la entidad de Interaseo del Archipiélago, la organización de energía EEDAS S.A. E.S.P., la Gobernación y a la institución del servicio público de aseo TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo anunció que este evento, no es un caso aislado de incendio, sin que corresponde a una serie de eventos presentados desde el 2018 hasta el 2024, lo que evidencia una problemática recurrente para la garantía de los derechos sobre la salud pública y el ambiente.

La información que solicitó la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación busca determinar cómo se están manejando los residuos que se producen de manera continua en la isla, y también identificar qué áreas están siendo utilizados para la recepción y disposición, además de las modificaciones que puedan generar riesgos adicionales sobre la salud de la población.

Todo con el propósito de conocer las causas y evolución de los eventos de combustión, los posibles impactos sobre el aire, el suelo, las aguas y los ecosistemas del Archipiélago, así como verificar las medidas implementadas para prevenir, controlar, mitigar y manejar los riesgos ambientales asociados.

De esta manera, la entidad pidió información que permita realizar el seguimiento diario de los residuos, desde la recolección, el tratamiento y disposición en el relleno sanitario Magic Garden en San Andrés, además de reconocer aquellas medidas y condiciones ambientales en las que se ha realizado el manejo de la contingencia.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

La entidad reiteró que en diferentes ocasiones han advertido sobre las fallas de operación del relleno sanitario y su acumulación de más de 400.000 toneladas de residuos. Comunicándose directamente con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA).

Para que la empresa tuviera conocimiento de las preocupaciones generadas por la ejecución del establecimiento, como por ejemplo la ausencia de una red contra incendios, la necesidad de fortalecer las acciones de gestión del riesgo, el monitoreo de la calidad del aire, el diálogo con las comunidades y el seguimiento sobre las condiciones de salud pública y ambiental.

Esta situación de emergencia presenta la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, seguimiento, control y respuesta para reducir los riesgos ambientales y sanitarios, además de garantizar los derechos de las comunidades en un territorio de especial importancia ecológica como la reserva de Biosfera Seaflower.

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