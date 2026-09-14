Ataques armados dejan un muerto y dos heridos en Fresno, norte del Tolima

Tolima

Una violenta noche se vivió en el municipio de Fresno durante la noche del domingo 13 de septiembre, debido a dos atentados con arma de fuego que dejan un saldo preliminar de un joven muerto y dos personas más heridas.

De acuerdo con el capitán Jesús Archila, comandante del Distrito de Policía de Honda, el ataque armado se presentó hacia las 8:30 de la noche del domingo en plena vía pública del barrio Obrero.

“Se presentó un hecho en el que dos hombres fueron lesionados con impactos de arma de fuego. Uno de ellos, de 20 años de edad, debido a la gravedad de las heridas perdió la vida. La otra persona fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se encuentra en proceso de recuperación”, acotó el capitán Archila.

Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas atacadas en el barrio Obrero, mientras avanzan las investigaciones sobre otro ataque registrado la misma noche en el sector del Alto de La Cruz, en Fresno. Extraoficialmente, se conoce que un hombre también fue impactado allí con arma de fuego y resultó lesionado.

A la par, avanzan las investigaciones sobre otro crimen en la vereda Los Sauces de Chaparral, donde asesinaron con arma de fuego y arma cortopunzante a Herminda Quiños, una mujer de 47 años.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y avanza en las investigaciones para determinar los móviles de los crímenes que estremecen al Tolima.