Cartagena fortalece su apuesta por el turismo romance

Durante un encuentro con medios de comunicación fueron presentados los detalles de esta nueva edición, que contará con invitados internacionales y rendirá homenaje al legado del reconocido diseñador y productor de bodas Preston Bailey, una de las figuras más influyentes de la industria a nivel mundial.

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El encuentro busca fortalecer la conexión entre proveedores locales, profesionales internacionales y actores del sector turístico, además de mostrar la capacidad de Cartagena para albergar bodas y celebraciones de alto nivel.

La programación de 2026 apunta también a generar nuevas oportunidades para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, organizadores de eventos, floristas, diseñadores y demás sectores vinculados a la industria de bodas.

Con esta apuesta, Cartagena busca seguir consolidándose como un destino competitivo para parejas nacionales e internacionales que buscan realizar sus celebraciones en escenarios del Caribe colombiano.