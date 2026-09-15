Cartagena fortalece su apuesta por el turismo romance
Llega una versión más de el Wedding Dreams and Wedding Forum 2026
Durante un encuentro con medios de comunicación fueron presentados los detalles de esta nueva edición, que contará con invitados internacionales y rendirá homenaje al legado del reconocido diseñador y productor de bodas Preston Bailey, una de las figuras más influyentes de la industria a nivel mundial.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El encuentro busca fortalecer la conexión entre proveedores locales, profesionales internacionales y actores del sector turístico, además de mostrar la capacidad de Cartagena para albergar bodas y celebraciones de alto nivel.
La programación de 2026 apunta también a generar nuevas oportunidades para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, organizadores de eventos, floristas, diseñadores y demás sectores vinculados a la industria de bodas.
Con esta apuesta, Cartagena busca seguir consolidándose como un destino competitivo para parejas nacionales e internacionales que buscan realizar sus celebraciones en escenarios del Caribe colombiano.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...