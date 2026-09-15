Unicartagena lidera la atención en salud mental para víctimas del terremoto en Colombia

Con una estrategia clínica de vanguardia orientada a prevenir secuelas psicológicas graves tras el reciente sismo en el país, la Universidad de Cartagena, a través de su Centro de Telemedicina Dr. Luis Yarzagaray Cogollo y en alianza con el Instituto Católico Psicología y Fe, puso en marcha el Proyecto C.R.I.S.I.S. (Contención, Resiliencia e Intervención en Salud Mental por Impacto de Sismos).

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La iniciativa responde a una alerta médica clave: a 30 días de un desastre natural, la fase inicial de pánico evoluciona hacia riesgos crónicos como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión e insomnio resistente, situaciones que amenazan con colapsar los centros de salud locales.

Para contener esta coyuntura, la alma máter desplegó un modelo de atención escalonado y descentralizado que combina el contacto humano en campo con la potencia de la telemedicina especializada.

Atención por Triaje y Cobertura Nacional

El plan introduce una matriz de triaje psicosocial que clasifica a la población afectada en tres niveles (Verde, Amarillo y Rojo), permitiendo que los Equipos Básicos de Salud (EBS) en territorio brinden Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) o canalicen los casos críticos directamente a la red de tele-psiquiatría y psicología especializada del TELECENTER.

“Nuestra meta no es reemplazar la atención presencial en los municipios, sino complementarla con el apoyo de la teleconsulta especializada en tiempo real. La red de Telemedicina ampliará cobertura y oportunidad de atención, ante la sobredemanda hospitalaria y falta de psiquiatras en las zonas, clasificar el trauma mental de manera oportuna y especializada con llevará a una atención inmediata en zona urbanas, rurales y zonas de difícil acceso”, explicó el Dr. Fredy Pomares Herrera, Director de la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Cartagena.

Sostenibilidad y Formación Continuada

El proyecto contempla una ruta asistencial de cuatro meses. La Universidad de Cartagena asumirá solidariamente la operación de atención y formación a los equipos básicos remisorios durante el primer mes. Para los meses 2, 3 y 4, la continuidad del servicio se coordinará mediante aportes del Departamento, Ministerio de Salud, la UNGRD y fondos de cooperación internacional.

Adicionalmente, mediante la plataforma virtual SAMEL, la institución capacitará masivamente de forma asincrónica y en tiempo real al talento humano en salud de los municipios afectados, convirtiéndolos en multiplicadores de primeros auxilios psicológicos para sus regiones y país.

Con esta acción, la Universidad de Cartagena ratifica su liderazgo científico y compromiso ético, poniendo la tecnología médica al servicio de la reconstrucción emocional y social de los departamentos afectados por el sismo Colombia.