Adolescente de 16 años permanece en UCI tras recibir un disparo en la cabeza en La Popa

Bogotá. 24 de julio de 2020. Las Unidades de Cuidados Intensivos se han convertido en campos de batalla contra un enemigo invisible pero letal: el Covid-19. Actualmente, la ocupación de camas en Bogotá sobre pasa el 90 %, algo que genera incertidumbre y miedo a la hora de salvar la mayor cantidad posible de pacientes y a la vez, evitar el contagio entre el mismo personal de salud. En la foto: Clinica Medical Center de Soacha Pabellón de pacientes de síntomas respiratorias agudos no Covid. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Diaz

Un adolescente de 16 años permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI) luego de resultar herido por un proyectil de arma de fuego en la cabeza durante un presunto atraco registrado en el sector del Mirador de La Popa, en Cartagena.

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De acuerdo con la información entregada por la Veeduría en Salud Color Esperanza, el adolescente se encontraba realizando un paseo familiar cuando se habría presentado el hecho violento. Inicialmente fue trasladado a la Clínica San José de Torices, donde recibió atención médica.

La organización informó posteriormente que el menor fue trasladado a la UCI de la Fundación Instituto de Rehabilitación y Educación Especial (FIRE), donde permanece desde aproximadamente las 7:00 de la noche.

La Veeduría hizo un llamado para que el adolescente reciba atención médica especializada y oportuna, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión sufrida.

Asimismo, expresó su rechazo a cualquier acto de violencia contra niños y adolescentes y pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán adelantar las investigaciones correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Hasta el momento, la información sobre el presunto atraco corresponde al reporte suministrado por la familia y la Veeduría, por lo que las circunstancias exactas del hecho deberán ser establecidas por las autoridades.