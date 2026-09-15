Detenido hombre de 27 años por presunto porte ilegal de armas de fuego en La Candelaria

En desarrollo de los planes operativos contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de un hombre de 27 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Candelaria, calle El Caguán, donde unidades de la Zona de Atención Policial adelantaban actividades de registro a personas y solicitud de antecedentes.

Al realizar el procedimiento de verificación, los uniformados hallaron en el lugar donde se encontraba sentado un arma de fuego calibre 38, con el serial borrado, y dos cartuchos sin percutir. De acuerdo con el procedimiento policial, el arma habría sido ocultada en dicho lugar con el propósito de evadir la acción de los uniformados.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares donde se definirá su situación judicial.

El comandante de la Estación de Policía Caribe Norte, Mayor Jesús Vanegas, destacó que, en el marco de la ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, durante el año 2026 se han capturado 596 personas y se han incautado 508 armas de fuego, resultados que representan acciones contundentes para prevenir hechos delictivos y proteger la vida de los ciudadanos.

“Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a la comunidad a denunciar y cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a quienes incurren en comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, aseguró el oficial.