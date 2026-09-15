Ejército de Colombia liberó a esposa de exalcalde de Simití, secuestrada en el sur de Bolívar

En horas de la madrugada del lunes 14 de septiembre, se presentó el secuestro de Marlene Cuartas, esposa del exalcalde del municipio de Simití- Bolívar, Jesús Alberto Ramírez Carmona, en hechos ocurridos en el corregimiento de Monterrey.

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Una vez las autoridades tuvieron conocimiento de la situación, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, tropas del Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, unidad orgánica de la Décima Novena Brigada, desplegaron un dispositivo operacional con el propósito de ubicar y rescatar a la víctima.

En el desarrollo de la operación, las tropas ejecutaron acciones de control territorial y de búsqueda y rescate, estableciendo un plan candado y cierre de vías sobre varios puntos estratégicos.

Asimismo, se realizaron movimientos tácticos con una de las unidades blindadas para ampliar el dispositivo de seguridad y evitar la huida de los responsables.

Como resultado de estas acciones, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, en el corregimiento de Canaletal, municipio de San Pablo, las tropas lograron ubicar a la señora Marlene, quien había sido abandonada por sus captores a orillas de uno de los brazos del río Magdalena.

El Ejército Nacional expresó que mantiene sus capacidades desplegadas en el sur de Bolívar para proteger a la población civil y contrarrestar las acciones de los grupos armados que afectan la seguridad y tranquilidad de las comunidades.