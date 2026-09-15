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15 sep 2026 Actualizado 01:01

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Investigan muerte de académico ecuatoriano en playa de Cartagena

Al parecer, el profesor se habría ahogado en el corregimiento de La Boquilla

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La muerte de un reconocido académico ecuatoriano en Cartagena continúa generando preguntas entre sus familiares, luego de que su cuerpo fuera localizado en aguas del corregimiento de La Boquilla, zona norte del distrito.

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Se trata de Diego Ramón Luna Álvarez, ingeniero y exrector de la Universidad Metropolitana de Ecuador, quien fue hallado sin vida el sábado 12 de septiembre, en una zona marítima.

Una vez las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente, el cuerpo fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantaron las actuaciones forenses. Posteriormente, sus familiares iniciaron el proceso necesario para trasladar los restos mortales hacia Ecuador.

Caracol Radio pudo establecer, que Luna Álvarez se encontraba en Cartagena durante un viaje de descanso.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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