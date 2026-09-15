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15 sep 2026 Actualizado 02:48

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En la vereda Membrillal, pistoleros motorizados asesinaron a una persona

Aseguró la policía, que el hoy occiso reporta un antecedente por hurto calificado

Colprensa

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Un hombre identificado como Carlos Arturo Vergara murió luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido durante la noche del domingo 13 de septiembre, en la vereda Membrillal, zona industrial de Cartagena.

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Según el informe entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:40 de la noche. La información conocida hasta ahora señala que Vergara se encontraba en el sector cuando fue interceptado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta.

En medio de la acción, uno de los ocupantes habría utilizado un arma de fuego para atacarlo. Los responsables abandonaron rápidamente el sitio, dejando al hombre con heridas de consideración. Vergara no logró sobrevivir y falleció producto de la agresión.

De acuerdo con los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el hoy occiso aparecía con un antecedente judicial relacionado con el delito de hurto calificado.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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