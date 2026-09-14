Medellín tendrá una semana de actividades por la paz, la memoria y la reconciliación

Medellín, Antioquia

Entre el 14 y el 21 de septiembre, Medellín realizará una programación especial en el marco del Mes por la Paz, bajo el lema “La paz nos llama, nos mueve, nos une. La reconciliación es el camino”.

La programación comenzará este lunes 14 de septiembre en la Fiesta del Libro, con actividades en la carpa Navegantes de Paz y Memoria, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. A las 4:00 p.m. se realizará el conversatorio sobre trata de personas en entornos digitales.

El martes 15 habrá actividades relacionadas con memoria, reparación y prevención de diferentes formas de violencia. Entre ellas están el taller “Restaurando con hilos de oro”, en el Parque de Belén, y conversatorios sobre desplazamiento, sanación, retorno, prevención del reclutamiento y búsqueda.

Una semana para hablar de memoria y reconciliación

El miércoles 16 y jueves 17 continuarán los espacios de diálogo en la Fiesta del Libro, con conversatorios como “Conversas de paz” y “Travesías Corporales”, enfocados en la construcción de paz y la memoria.

Para el viernes 18 de septiembre está programado el Gran Canto Común por la Memoria y la Paz, a las 12:00 del mediodía en el auditorio del Parque Biblioteca Belén. También habrá un conversatorio denominado “Bandidos, antes de la bala hubo un niño”, con Jorge Mejía, conocido como “Búho”, y el Parcero del Popular #8.

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El sábado 19 se abordarán temas como los procesos restaurativos, la reconciliación y la búsqueda de personas desaparecidas. Ese mismo día, a las 5:00 de la tarde, se realizará el conversatorio “Las realidades de la Escombrera, un espacio para la memoria y la verdad”, en el Auditorio EPM durante la Fiesta del Libro.

La programación continuará el domingo 20 con una jornada de senderismo y memoria en el corregimiento de Altavista, desde las 9:00 de la mañana, además de actividades en la carpa Navegantes de Paz y Memoria.

El lunes 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz, se realizará el Festival Jóvenes Constructores de Paz, en la Universidad de Medellín, desde las 9:00 de la mañana. La programación busca generar espacios de encuentro y reflexión alrededor de la memoria, la reconciliación, la convivencia y la construcción de paz en Medellín.