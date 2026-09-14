El ejército rescató a siete personas que estaban retenidas por el Clan del Golfo en Caucasia

Caucasia- Antioquia

El Ejército Nacional reportó un operativo con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía y la Fiscalía contra el grupo ilegal Clan del Golfo en zona rural de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño, se registraron varios capturados, un muerto y varias personas rescatadas.

Según la Brigada 11, en medio del operativo se reportó un combate que dejó abatido a un presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda, y capturadas otras tres personas. Este operativo se realizó en el corregimiento de Cuturú.

“Como resultado, se generó la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Niche, señalado como cabecilla armado de zona y logística. Además, fueron capturados 3 integrantes de la mencionada comisión. Asimismo, fueron incautados 4 fusiles, una pistola, 873 cartuchos de diferentes calibres, 18 proveedores, equipo de comunicaciones y material documental”, reportó el Mayor Jhonatan Rodríguez Rodríguez, comandante Gaula Militar Bajo Cauca.

En la misma acción se logró el rescate de siete personas que presuntamente permanecían retenidas por la estructura ilegal y que fueron liberadas, pudiendo reencontrarse con sus familias y seres queridos.