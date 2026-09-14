Linda Calle, el personaje que enseñó a reciclar a tres generaciones de medellinenses cumple 30 años

Medellín

El personaje de Emvarias, Linda Calle, cumple 30 años promoviendo la cultura ciudadana y el cuidado del medio ambiente en Medellín. Desde su creación en 1996, esta iniciativa pedagógica ha enseñado a niños, jóvenes y familias sobre la separación adecuada de residuos y la importancia de mantener limpia la ciudad.

A lo largo de tres décadas, el personaje ha evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos. Pasó de ser representado por una actriz a convertirse en la caracterización corporativa actual y, desde 2025, sumó a LindaBot, una versión digital pensada para conectar con las audiencias en plataformas virtuales.

Alcance de la pedagogía ambiental en la ciudad

La presencia de Linda Calle se ha consolidado en colegios, barrios y eventos comunitarios. En los últimos cinco años, ha participado en más de 1.000 actividades, impactando en promedio a 30.000 personas al año con mensajes sobre reciclaje, uso del espacio público y respeto por los horarios de recolección.

Uno de sus espacios más destacados ha sido la obra pedagógica Ciudad Primavera, realizada junto al personaje Pepe. A través de dinámicas lúdicas, esta propuesta ha reunido a miles de niños y adultos del Área Metropolitana para reflexionar sobre el impacto de las acciones cotidianas en el entorno urbano.

Un mensaje educativo que pasa de generación en generación

La continuidad del programa ha permitido un relevo generacional en la educación ambiental. Adultos que conocieron a Linda Calle durante su infancia en las aulas de clase transmiten hoy a sus hijos las mismas prácticas sobre el aprovechamiento de materiales y el cuidado del entorno.

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Con tres décadas de trayectoria, Linda Calle se mantiene como un referente de la gestión pedagógica de Emvarias, reforzando la idea de que la sostenibilidad y el aseo de la ciudad dependen del compromiso de todos sus habitantes.