¿Cuál sería la lógica detrás de la IA para acabar con la humanidad y cómo lo haría? Experto responde

Aengus Lynch, investigador especializado en seguridad y alineamiento de inteligencia artificial, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la preocupación de muchos ante la fuerza que está tomando la IA al paso del tiempo.

En principio, el experto fue enfático en mencionar le preocupa que la IA se salga de control. “Hay más presión para que esta tecnología crezca más rápido, porque cuando es así de rápido, las empresas tienden a no hacerlo de manera responsable a menos de que haya una regulación seria”, dijo.

Sin embargo, detalla que “nos vamos a ver o a enfrentar a una situación en la que las compañías no van a poder controlar la inteligencia artificial”, y afirma que si es necesario, se debería ralentizar esta IA.

No obstante, señaló que de pronto hay modelos demasiado grandes, difíciles de controlar, y eso es lo que se puede salir de control sin una regulación suficiente.

En cuanto a quienes lo ven como una estrategia comercial, afirmó que es necesario regularlas para no perder el control.

“No es cínico en el sentido de que están diciendo algo que no es incorrecto o alguna mentira, porque todos estamos de acuerdo que una IA sin regulación se puede convertir en un riesgo para todos”, dijo.

¿En qué etapa de desarrollo está la IA al verla como un humano?

Según Lynch, la inteligencia artificial sabe más que cualquier ser humano en el mundo. “Tiene una inteligencia superior a cualquier individuo”, pero afirma que en términos de habilidades sociales o manejo de proyectos, la IA es mucho más inmadura que un humano, entonces, en ese nivel, está en el colegio.

¿Cuál sería la lógica detrás de la IA para acabar con la humanidad y cómo lo haría?

“La IA podría tomar el dinero de las personas, por ejemplo. Pueden tener acceso a las cuentas bancarias, a los pagos a la tarjeta y tomar todo el dinero de las personas. Eso es algo concreto que podría hacer la inteligencia artificial, hay que tener cuidado”, dijo.

Asimismo, reveló que hay muchos fanáticos de la IA tratando de hackear algunas compañías para obtener cierta información y detalles y eso puede estimular a la IA a hacer cosas sin ningún tipo de regla. “Pueden hacer trampa, pueden mentir y pueden simplemente hacerlo y quitar la plata, es algo que puede pasar”.

No obstante, mencionó que esto no pasaría en este momento, pero sí es algo que podría pasar en el futuro.

Por otro lado, habló sobre las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que se opone a ponerle un freno a la IA. Hay quienes dicen que es porque quiere ganarle a la China porque si no es así, se perdería para siempre la batalla.

“Es una importante analogía que puede hacer desde 1945 cuando Estados Unidos desarrolló la primera bomba atómica y si miramos atrás en la historia ya Rusia tenía conocimiento de esto por su programa de espías entonces estaban construyendo la misma bomba desarrollando una guerra pues digamos armamentística entonces meses después quisieron regular estas armas y no fue posible llegar a un acuerdo y se generó toda la crisis de los misiles en Cuba porque pues no había una cierta desventaja de alguno de los dos actores y por eso pues se salió de control. Ahora, Estados Unidos está a la cabeza, entonces eso no quiere decir que siempre lo vaya a estar, pero puede aprovechar ese liderazgo que tiene en este momento para negociar con China, que en este momento está en desventaja, contrario a lo que ocurrió en ese momento en el desarrollo de la bomba atómica que pues no se logró llegar a un acuerdo a tiempo”, explicó.