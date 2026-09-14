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14 sep 2026 Actualizado 21:36

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Internacional

Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para hablar sobre Inteligencia Artificial

El encuentro del organismo ocurre mientras crece la preocupación global por el desarrollo acelerado de esta tecnología.

Consejo de Seguridad de la ONU. Vía: Naciones Unidas.

Consejo de Seguridad de la ONU. Vía: Naciones Unidas.

Consejo de Seguridad de la ONU. Vía: Naciones Unidas.
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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostendrá una reunión sobre la inteligencia artificial (IA) la próxima semana cuando crece la preocupación internacional por el acelerado desarrollo de esta tecnología, dijo una fuente diplomática de Francia.

La reunión se celebraría durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que los líderes mundiales se citan en la sede de la ONU en Nueva York, y con Francia en la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad.

Le interesa: ¿Se puede ralentizar el avance y desarrollo de la inteligencia artificial? Experto respondió

La reunión, aún sin fecha exacta, abordará la seguridad de la IA, tema que ha ocupado grandes titulares en las últimas semanas cuando incluso directivos de grandes empresas del sector han abogado por una mayor regulación para ralentizar este desarrollo tecnológico de vanguardia.

“En términos de asuntos globales, el tema de la IA estará bastante arriba en la agenda a través de diferentes enfoques”, dijo la fuente diplomática a periodistas, al subrayar la “amenaza existencial” que plantea la IA a la seguridad global, así como riesgos para los niños.

“Vemos fuertes preocupaciones respecto al impacto en los menores”, agregó la fuente.

Lea también: ¿La IA es peligrosa para la humanidad? Investigadores advierten mal uso de los seres humanos

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump criticó la sugerencia de que la IA amenace a la humanidad calificándola de “patraña”.

La fuente afirmó que los acontecimientos en Gaza, Líbano y Ucrania también ocuparían un lugar destacado en la Asamblea General de la ONU y que Francia buscaría defender el multilateralismo en un momento en que las instituciones internacionales afrontan presión creciente.

Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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