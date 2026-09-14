Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para hablar sobre Inteligencia Artificial

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostendrá una reunión sobre la inteligencia artificial (IA) la próxima semana cuando crece la preocupación internacional por el acelerado desarrollo de esta tecnología, dijo una fuente diplomática de Francia.

La reunión se celebraría durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que los líderes mundiales se citan en la sede de la ONU en Nueva York, y con Francia en la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad.

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La reunión, aún sin fecha exacta, abordará la seguridad de la IA, tema que ha ocupado grandes titulares en las últimas semanas cuando incluso directivos de grandes empresas del sector han abogado por una mayor regulación para ralentizar este desarrollo tecnológico de vanguardia.

“En términos de asuntos globales, el tema de la IA estará bastante arriba en la agenda a través de diferentes enfoques”, dijo la fuente diplomática a periodistas, al subrayar la “amenaza existencial” que plantea la IA a la seguridad global, así como riesgos para los niños.

“Vemos fuertes preocupaciones respecto al impacto en los menores”, agregó la fuente.

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Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump criticó la sugerencia de que la IA amenace a la humanidad calificándola de “patraña”.

La fuente afirmó que los acontecimientos en Gaza, Líbano y Ucrania también ocuparían un lugar destacado en la Asamblea General de la ONU y que Francia buscaría defender el multilateralismo en un momento en que las instituciones internacionales afrontan presión creciente.