Magdalena prepara medidas para garantizar agua al sector agrícola ante posibles efectos de El Niño. Foto: Asbama

El Magdalena empieza a preparar acciones ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad de agua para el sector agropecuario.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), ASBAMA y representantes de los distritos de riego revisaron en Río Frío las principales necesidades de los productores de banano y las condiciones de la infraestructura de riego.

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Durante la jornada se plantearon inversiones para mejorar, rehabilitar y modernizar los sistemas de riego, con el propósito de fortalecer la disponibilidad y el uso eficiente del recurso hídrico.

La preparación busca anticiparse a eventuales condiciones de sequía que puedan afectar la producción agrícola del departamento.