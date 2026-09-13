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13 sep 2026 Actualizado 19:27

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Santa Marta

Magdalena prepara medidas para garantizar agua al sector agrícola ante posibles efectos de El Niño

Productores de banano y distritos de riego revisaron acciones para mejorar la infraestructura y hacer más eficiente el uso del agua.

Magdalena prepara medidas para garantizar agua al sector agrícola ante posibles efectos de El Niño. Foto: Asbama

Magdalena prepara medidas para garantizar agua al sector agrícola ante posibles efectos de El Niño. Foto: Asbama

Magdalena prepara medidas para garantizar agua al sector agrícola ante posibles efectos de El Niño. Foto: Asbama

David Echavez

Santa Marta
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El Magdalena empieza a preparar acciones ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad de agua para el sector agropecuario.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), ASBAMA y representantes de los distritos de riego revisaron en Río Frío las principales necesidades de los productores de banano y las condiciones de la infraestructura de riego.

Lea también: Fenómeno de El Niño pone en riesgo el abastecimiento de agua en 20 municipios del Magdalena

Durante la jornada se plantearon inversiones para mejorar, rehabilitar y modernizar los sistemas de riego, con el propósito de fortalecer la disponibilidad y el uso eficiente del recurso hídrico.

La preparación busca anticiparse a eventuales condiciones de sequía que puedan afectar la producción agrícola del departamento.

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