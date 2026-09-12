¿Cómo podrían funcionar los seis muelles turísticos que proyectan para Santa Marta?

El proyecto de seis muelles turísticos que busca retomar Santa Marta contempla una infraestructura que mejorararía el embarque y desembarque de visitantes y ampliar las alternativas de transporte marítimo entre varios de los principales destinos turísticos de la ciudad.

La iniciativa contempla muelles en Aeropuerto, Pozos Colorados, El Rodadero, Taganga, Playa Blanca y Playa Grande. El proyecto fue revisado durante una reunión entre el alcalde Carlos Pinedo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

Para José Domingo Dávila Morales, director del Instituto de Turismo de Santa Marta, la infraestructura permitiría aprovechar mejor la conexión de la ciudad con el mar y facilitar el desplazamiento de turistas hacia diferentes sectores.

Una forma de movilizar turistas

Dávila explicó que los nuevos muelles permitirían ampliar las alternativas de transporte para los visitantes y puso como ejemplo el proyecto previsto en el sector del aeropuerto.

“Santa Marta con la construcción de un muelle en el aeropuerto va a llegar a lugares como Venecia en Italia, donde vamos a tener llegada por tierra, llegada por aire, pero además vamos a poder montarnos en un taxi marítimo que nos pueda llevar a nuestro hotel o del hotel vamos a poder ir al aeropuerto”, explicó el director de Indetur en diálogo con Caracol Radio.

El funcionario destacó que los nuevos muelles deberán cumplir con especificaciones técnicas y ambientales, frente a las condiciones de los actuales embarcaderos de madera que, según explicó, hoy son utilizados para movilizar turistas.

El proyecto aún debe avanzar en su contratación

Aunque el proyecto vuelve a estar sobre la mesa, todavía debe avanzar en la etapa contractual. Dávila explicó que la construcción, la licitación y el proceso de contratación están a cargo del Gobierno Nacional, a través de Fontur.

“La idea es que eso se retome, que se licite, que se contrate la empresa y que esa empresa comience el proceso para que, ojalá lo antes posible, podamos poner la primera piedra y podamos soñar con este gran proyecto que va a transformar a un destino como es Santa Marta”, señaló Dávila.

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El proyecto ya había enfrentado dificultades en su proceso anterior, que fue declarado desierto. Ahora, la expectativa está puesta en que se reactive la licitación, se defina el contratista y posteriormente se establezca una fecha para el inicio de las obras.