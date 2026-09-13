Cortes de energía este lunes en Santa Marta: ¿qué barrios estarán sin luz y por qué?

Más de 20 barrios y otros sectores de Santa Marta tendrán este lunes 14 de septiembre una suspensión temporal del servicio de energía por trabajos de fortalecimiento que realizará Air-e Intervenida en el circuito Libertador 7.

La interrupción está programada entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde y hace parte de una intervención para mejorar la estabilidad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica.

Le puede interesar: 123 barrios de Santa Marta están en subnormalidad eléctrica y Air-e pide inversión al Gobierno

Entre los barrios que tendrán suspensión se encuentran Nueva Galicia, La Florida, Mamatoco, Bolivariana, Portales de la Avenida, Canarias, Sierra Adentro, Miracampestre, Montpellier, Líbano 2000, Altos del Líbano, Tejares del Libertador, Nuevo Tejares del Libertador, Terranova, Andrea Carolina, Filadelfia, Ciudad del Sol, Los Pinos, La Concepción, Villa Betel, Santa Cruz, Nuevo Horizonte y Brisas de la Sierra.

También estarán incluidos sectores de la Troncal del Caribe y la Vía Alterna al Puerto, además de la Zona Franca Las Américas, la Terminal de Transporte, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda y Polisur.

¿Por qué habrá suspensión?

Air-e Intervenida informó que instalará 200 metros de nuevo cableado sobre la Troncal del Caribe, a la altura de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Además, se instalará un nuevo sistema de seccionamiento en el ramal Villa Betel, mientras las cuadrillas realizarán trabajos en equipos de maniobra, corregirán puntos de alta temperatura y adelantarán poda técnica.

Según la empresa, estas labores buscan fortalecer la infraestructura eléctrica, reducir riesgos y mejorar la estabilidad del servicio en los sectores atendidos por el circuito Libertador 7.