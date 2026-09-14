Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 sep 2026 Actualizado 12:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Construcción sostenible abre debate académico sobre el futuro del sector en el Magdalena

El futuro de la construcción sostenible y los retos que enfrenta el sector en el Magdalena serán analizados en el encuentro “Camacol Verde 2026” en Santa Marta.

Santa Marta, Magdalena.

Santa Marta, Magdalena. / Nizam Ergil

Santa Marta, Magdalena.
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

Con el propósito de trazar la hoja de ruta hacia un modelo de desarrollo urbano más responsable y mitigar los efectos del cambio climático en el territorio, la Cámara Colombiana de la Construcción del Magdalena, llevará a cabo el encuentro técnico y gremial “Camacol Verde 2026”.

La jornada presencial congregará a ingenieros, arquitectos, directivos de obras, academia y autoridades locales para debatir sobre la adopción de prácticas sostenibles, reducción de emisiones y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a lo largo de toda la cadena de valor de la construcción. Este martes, 15 de septiembre, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

Le puede interesar:

Debate en el Senado de la República pone bajo la lupa las altas tarifas de energía eléctrica


Agenda académica

• Gestión y normatividad ambiental local

• Políticas de sostenibilidad y descarbonización

• Innovación en obra y materiales

La agenda abordará descarbonización, normatividad ambiental regional y materiales de bajo impacto.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado