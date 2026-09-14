Construcción sostenible abre debate académico sobre el futuro del sector en el Magdalena
El futuro de la construcción sostenible y los retos que enfrenta el sector en el Magdalena serán analizados en el encuentro “Camacol Verde 2026” en Santa Marta.
Santa Marta
Con el propósito de trazar la hoja de ruta hacia un modelo de desarrollo urbano más responsable y mitigar los efectos del cambio climático en el territorio, la Cámara Colombiana de la Construcción del Magdalena, llevará a cabo el encuentro técnico y gremial “Camacol Verde 2026”.
La jornada presencial congregará a ingenieros, arquitectos, directivos de obras, academia y autoridades locales para debatir sobre la adopción de prácticas sostenibles, reducción de emisiones y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a lo largo de toda la cadena de valor de la construcción. Este martes, 15 de septiembre, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
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Agenda académica
• Gestión y normatividad ambiental local
• Políticas de sostenibilidad y descarbonización
• Innovación en obra y materiales
La agenda abordará descarbonización, normatividad ambiental regional y materiales de bajo impacto.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...