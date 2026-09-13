Ejército localiza campamento atribuido a las ACSN en zona rural de Dibulla

Un campamento que, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionado con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) fue localizado por tropas del Ejército en zona rural de Dibulla, La Guajira.

El operativo se desarrolló en la vereda La Punta, jurisdicción del corregimiento de Mingueo, donde hicieron presencia soldados del Batallón de Infantería Mediano N.° 5 General José María Córdova. Según el reporte oficial, los hombres que se encontraban en el sitio huyeron hacia las montañas de la Sierra Nevada al advertir la llegada de los uniformados.

Una vez asegurada la zona, los militares realizaron una inspección del campamento y encontraron diferentes elementos que habrían sido abandonados. Entre ellos están un radio de comunicación, cargadores, hamacas, chalecos, brazaletes y botas.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de una cédula de ciudadanía, además de artefactos explosivos y municiones. Todo el material encontrado quedó bajo control de los soldados que participaron en el procedimiento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el campamento sería atribuido a alias ‘Comando 93’, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Por ahora, el reporte oficial señala que los ocupantes lograron escapar hacia la zona montañosa tras advertir el movimiento de las tropas.