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12 sep 2026 Actualizado 19:49

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Santa Marta

Parques Nacionales monitorea incendio forestal activo en el Vía Parque Isla de Salamanca

La emergencia se registra en la Ciénaga de Guayacanes, en Sitionuevo, donde brigadistas y bomberos trabajan para controlar el fuego.

Parques Nacionales monitorea incendio forestal activo en el Vía Parque Isla de Salamanca. Foto: Parques Nacionales

Parques Nacionales monitorea incendio forestal activo en el Vía Parque Isla de Salamanca. Foto: Parques Nacionales

Parques Nacionales monitorea incendio forestal activo en el Vía Parque Isla de Salamanca. Foto: Parques Nacionales

David Echavez

Santa Marta
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Parques Nacionales Naturales mantiene el monitoreo de un incendio forestal que permanece activo en la Ciénaga de Guayacanes, dentro del Vía Parque Isla de Salamanca, en Sitionuevo, Magdalena.

La entidad informó que el fuego es de tipo subterráneo y ha alcanzado zonas de enea, guayacán y mangle. También se ha identificado afectación de fauna.

En la atención participan la Brigada Forestal del área protegida y el Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, mientras continúan las labores de control y seguimiento a la emergencia.

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