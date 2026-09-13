Un muerto y un capturado deja combate del Ejército contra el Frente 36 en San Andrés de Cuerquia

Medellín, Antioquia

Un integrante del Frente 36 de las disidencias murió y otro fue capturado, luego de un combate sostenido con tropas del Ejército Nacional en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el mandatario, durante la operación las autoridades incautaron dos fusiles, un arma corta, 19 proveedores y 977 municiones, además de un cañón de repuesto para ametralladora.

El material incautado también incluye cuatro artefactos explosivos improvisados y una granada de mano, así como elementos de intendencia.

De la Espriella calificó la operación como un “contundente golpe” contra integrantes del Frente 36 y aseguró que la Fuerza Pública continuará adelantando operaciones contra esta estructura armada.

“En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate”.

El presidente agregó que las acciones militares continuarán en Antioquia y afirmó que los integrantes de los grupos armados deberán someterse a la justicia o enfrentar las operaciones de la Fuerza Pública.