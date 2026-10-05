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05 oct 2026 Actualizado 16:04

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Medellín

70 mujeres de Bello se preparan para fortalecer su liderazgo

El diplomado busca entregar nuevas herramientas para fortalecer el liderazgo femenino, la participación ciudadana y la capacidad de las mujeres para impulsar iniciativas que generen impacto en sus comunidades.

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Bello dará inicio, este 10 de octubre, a la segunda cohorte del Diplomado Liderazgo para Mujeres, un proceso de formación que beneficiará a 70 mujeres del municipio.

Las clases serán presenciales en la Institución Universitaria Pública de Bello, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el proceso se extenderá hasta el 9 de diciembre.

Durante la formación, las participantes conocerán temas como liderazgo femenino, democracia participativa, funcionamiento del Estado, gobernanza y comunicación, entre otros.

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Uno de los principales objetivos es que lo aprendido no se quede solamente en las aulas. Por eso, las participantes deberán desarrollar un proyecto de impacto social, que será presentado al finalizar el diplomado.

Para recibir la certificación, deberán cumplir con al menos el 80 por ciento de asistencia y presentar el proyecto final. Las mujeres interesadas en participar pueden realizar su inscripción a través del formulario disponible en el enlace bit.ly/diplomadoliderazgomujeres.

Desde la Secretaría de las Mujeres de Bello se destacó que este proceso busca fortalecer la autonomía, el liderazgo y la participación de las mujeres en los diferentes espacios de la vida pública y social del municipio.

Y un dato importante: quienes participaron en la primera cohorte no deben volver a inscribirse, ya que esta segunda etapa mantiene la misma temática y enfoque de formación.

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